Италия

Сергей Шевченко разбирает аргументы "за" и "против"

Персона Массимилиано Аллегри вновь становится актуальной. Его творческий отпуск затянулся почти на два года, когда он весьма неожиданно расстался с Ювентусом, добыв для него очередной "скудетто" – пятый за пять сезонов в Турине.

Время показало, что решение заменить Аллегри было ошибочным. Команда заметно сдала уже при Маурицио Сарри, но хотя бы выиграла очередной титул. Куда хуже дела обстоят сейчас. Впервые за много лет "бьянконери" далеки от первого места. Андреа Пирло категорически не хватает опыта, а Юве теряет очки там, где при Максе выцарапывал результат. Очередной пример – неудача в Бергамо, где туринский гранд не проигрывал с 2001 года.

Аллегри долго сватали в зарубежные клубы: ПСЖ, Реал, многочисленные английские варианты. Ни с кем до сих пор не сложилось. Легко понять желание Массимилиано отдохнуть после выматывающего периода в Ювентусе, но два года без работы – перебор. Неужели ему действительно так плохо даётся английский язык? Или Аллегри подспудно желал возвращения в Турин? Похоже, сейчас такая возможность реальна. По крайней мере, Андреа Аньелли уже встречался с Массимилиано в начале месяца. Сейчас президенту Юве не до внутренних дел, Суперлига и её крах занимает всё внимание, но по окончании сезона, независимо от результатов на финише (Ювентус так или иначе провалился) тема главного тренера вновь станет актуальной.

Аргументы "За"

При Аллегри команда побеждала. Дело не только во внутренних титулах, ставших обязательной программой. Два финала Лиги чемпионов – вот результат, по которому можно судить об уровне Ювентуса. При Антонио Конте "бьянконери" тоже выигрывали в Италии, однако не могли добиться успеха в Европе. Более того, даже неудачи команды Аллегри в Лиге чемпионов были весьма относительными – например, поражение от Баварии в овертайме (сезон-2015/16) или почти удавшийся суперкамбэк с Реалом три года назад. На этом фоне вылет от скромного Порту выглядит куда менее презентабельно.

Массимилиано – превосходный тактик. Возможно, один из лучших в Европе. Его гениальные ходы вроде Манджукича на левом фланге или схемы на ответный матч с Атлетико – материал для учебников. Безусловно, Аллегри прагматичен, но это более чем соответствует классическому менталитету Ювентуса, неофициальный девиз которого: "Только победа имеет значение". Даже в этом сезоне лучшие свои матчи "Синьора" проводила более чем аккуратно (Наполи в чемпионате, Интер в кубке).

За минувшие два года команда успела поменяться, есть вопросы по комплектации средней линии, но в составе остаётся немало футболистов, работавших вместе с Аллегри. Если он вернётся, то окажется в хорошо знакомой обстановке. При Аллегри блистал Пауло Дибала, который был лидером Ювентуса и считался чуть ли не будущим претендентом на "Золотой мяч". Нынешний сезон ему откровенно не удался, всё чаще говорят об уходе аргентинца, но с возвращением экс-тренера есть шансы, что вернётся и прежний Дибала.

Нет сомнений, что Аллегри следил за выступлениями Ювентуса и знает, что надо делать. La Repubblica передаёт, что Массимилиано посоветовал Аньелли избавиться от Роналду, который тормозит развитие команды. Можно по-разному оценивать выступления Криштиану, но зависимость Юве от него и впрямь стала болезненной, недавний матч с Аталантой тому подтверждение.

Аргументы "Против"

Рациональных аргументов не так уж много. Смущает двухгодичный простой – не утратил ли Макс былую хватку? Были конфликты с рядом футболистов – например, Бонуччи даже приходилось уезжать в Милан из-за недопонимания с главным тренером, хотя затем Леонардо успел вернуться. Не всё было гладко и с Дибалой, которого долго не удавалось совместить с Криштиану.

Намного критичнее отношения с руководителями клуба – Недведом и Паратичи, которые лоббировали расставание с главным тренером два года назад. Вот тут может таиться серьёзная преграда. Чтобы вернуть Аллегри, вероятно, потребуется избавиться от спортивного директора и одной из самых узнаваемых публичных фигур Ювентуса. Впрочем, по итогам провального сезона в любом случае понадобится чистка рядов.

На Аллегри необходимо потратиться. Его зарплата в 2019 году составляла 7,5 млн евро в год. Пирло, для сравнения, обходится в 1,8 млн. Кроме того, Ювентусу до лета 2022 года придётся выплачивать 5,5 млн за контракт Сарри. Уместно заметить, что желание экономить на главном тренере слишком дорого обошлось клубу.

Наконец, аргумент иррациональный. Для Аньелли решение вернуть Аллегри – признание собственной неудачи. Президент Ювентуса рискнул пойти на стратегические изменения, желая не просто выигрывать, а делая это красиво, зарабатывая любовь болельщиков по всему миру. Захочет ли он делать шаг назад? Интересны ли ему циничные, стереотипно итальянские победы? Аньелли много говорит о желании нравиться молодому поколению, а для этой цели харизматичные звёзды вроде Пирло или Роналду куда предпочтительнее тонких тактических ходов, предлагаемых Аллегри.

Вывод

Вернуть Аллегри – идея неплохая. Конечно, нельзя дважды войти в одну реку, новый Ювентус неизбежно будет отличаться от успешной команды 2015-17 годов, но в истории туринского гранда уже есть положительный пример – возвращение Марчелло Липпи в 2001 году. Если акцентировать внимание на текущем сезоне, то можно без особого риска утверждать: при Аллегри станет лучше.

Другой вопрос, что сейчас есть вопросы насчёт будущего самого Аньелли, чей имидж капитально пострадал от истории с неудавшейся Суперлигой. В клубе опровергли возможность его ухода с поста президента, но реальность меняется так быстро, что уже ничему не удивишься. Так или иначе, руководитель Ювентуса был решительно настроен на продвижение нового турнира, его планы потерпели крах, и теперь придётся возвращаться в привычную реальность, где Юве, пытаясь дотянуться до Кубка чемпионов, споткнутся о порог внутренней двери. Возможно, лучшим помощником в этой реальности будет старый-добрый Макс, который ни разу не подвёл туринцев.