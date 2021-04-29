Италия

Сергей Шевченко — о сложном отрезке Криштиану и его возможном уходе из Ювентуса.

Роналду впервые так жёстко критикуют за время его игры в Ювентусе. Ранее ему благодаря общему масштабу личности удавалось избегать нападок болельщиков и прессы. Скорее, наоборот, Криштиану представал жертвой общекомандной слабости: он тащил команду, забивая в Лиге чемпионов, но партнёры не соответствовали, вылетая от Аякса с Лионом.

Теперь всё наоборот. Роналду стал антигероем двухматчевого противостояния с Порту. Его фамилии не оказалось среди авторов четырёх голов Юве, зато он отвернулся от мяча, когда Сержиу Оливейра исполнял решающий штрафной. Более того, недавно Криштиану вновь не справился с ролью участника стенки и не подпрыгнул в матче с Пармой – речь о голе Бругмана. Удивительно, что для португальца это стало трудностью, ведь он бесчисленное количество раз сам бил в стенку и должен был осознать важность такой, казалось бы, элементарной вещи.

Куда показательнее, впрочем, актуальная статистика Криштиану: он не забивал в матчах с Дженоа, Пармой и Фиорентиной. Сюда можно приплюсовать игру с Аталантой, которую Роналду пропустил из-за чрезмерной нагрузки в матчах за сборную Португалии. Итого – четыре тура без голов на решающем отрезке сезона, когда Ювентус вынужден бороться за место в Лиге чемпионов. Так себе результат для лучшего бомбардира Серии А.

Разумеется, польза от футболиста не всегда отображается статистикой, но и здесь есть показательный момент – оценки La Gazzetta dello Sport. Против Фиорентины с Пармой Криштиану был признан худшим игроком в составе Ювентуса, получая низкие 5 баллов. Увы, такие провалы – не редкость. Целых семь раз по ходу чемпионата Роналду зарабатывал "пятёрки". Бывало, конечно, и другое, "восьмёрки" от "Гадзетты" и дубли на табло, но мы ведь говорим о нападающем экстра-класса, зарабатывающем 31 млн евро в год. Требования к нему всегда запредельные. Всё чаще и отчётливее звучит вопрос: так ли нужен португалец Ювентусу? Не прав ли Аллегри, посоветовавший Аньелли избавиться от главной звезды?

Если говорить о претензиях к игре Роналду, то в первую очередь это его эгоизм, выливающийся в желание забивать самостоятельно. Криштиану словно не замечает партнёров, играя в свой футбол. В матчах чемпионата Италии текущего сезона на его счету всего лишь два ассиста, зато по ударам он с впечатляющим отрывом лидирует не только в своей команде, но и среди всех игроков Серии А: Роналду – 144 удара по воротам, Инсинье – 121, Белотти – 94 (второй в Ювентусе, Кьеза, нанёс 59 ударов, у Мораты – 42 удара). Если у CR7 идёт игра, он невероятно опасен для любого соперника, зато если он встал не с той ноги, то атаки команды становятся предсказуемыми.

Роналдуцентризм имеет другой побочный эффект: когда Криштиану нет на поле, игроки Ювентуса теряются и не знают, что им делать. "Группа атаки" ведёт себя пассивно, словно забывая об ударах. Итогом четырёх матчей без Роналду стали грустные результаты: Кротоне, Верона и Беневенто – ничьи 1:1, Аталанта – поражение 0:1. Против Кротоне туринцы лишь дважды попали в створ ворот, против Аталанты – всего один раз.

Анализ прямых ударов Роналду со штрафных от Instat: точка – удар в створ, крестик – мимо или в стенку

Особая тема – штрафные удары, с которыми совсем беда (см. изображение выше). Ранее у Криштиану была альтернатива в лице Пьянича и Дибалы, но теперь, когда Миралема продали, а Пауло надолго травмировался, португалец остался наедине с элементом, который ему совсем не даётся. Как следствие, Ювентус в этом сезоне ни разу не забил прямыми ударами со штрафных, хотя имел 26 попыток – ровно 20 из них на счету Роналду. Лишь четыре раза он хотя бы попадал в створ, остальные попытки – в стенку или мимо. Почему нельзя было отобрать у Криштиану эти удары? Буквально, любой другой игрок справился бы не хуже. Неужели статус топ-звезды важнее практической необходимости?

Наконец, сам Криштиану заметно нервничает в последнее время. Пример – матч с Дженоа, который Ювентус выиграл со счётом 3:1. Роналду, однако, упустил несколько шансов, из-за чего был недоволен и сразу после финального свистка швырнул на газон свою футболку, что напомнило его демарш с капитанской повязкой в матче за сборную Португалии. Такой жест не оценили болельщики, и без того недовольные главной звездой после вылета от Порту.

Вне всякого сомнения, Роналду остаётся важнейшим для Ювентуса игроком. Он при всех оговорках умело реализует свои шансы, чаще всех в Серии А забивает головой (шесть голов) и набирает лучший средний рейтинг Whoscored среди всех футболистов итальянского чемпионата (7,65).

Другой вопрос, что команда с ним не вышла на новый уровень, а сам Криштиану не молодеет. Даже такому атлету в 36 лет сложно поддерживать форму по ходу целого сезона. Вспоминается его неудачный отрезок в Реале-2017/18, когда за целый первый круг в Ла Лиге он забил всего три мяча. Разница в том, что тогда он разыгрался к весенней части, теперь же, напротив, разочаровывает на ключевом отрезке сезона. Начались проблемы с мотивацией? Можно ведь поставить вопрос иначе: а не стал ли Ювентус разочарованием для Роналду? Борьбы за победу в Лиге чемпионов не получилось, внутренние успехи быстро приелись, а теперь и они сошли на нет.

Вероятно, что отношения Роналду и Ювентуса подходят к концу. Итальянские СМИ всё активнее сообщают, что в Турине решили-таки вернуть Аллегри, который скептически настроен по поводу Криштиану. На этом фоне куда реалистичнее выглядит трансфер португальца в ПСЖ либо возвращение в МЮ. Идея с Роналду, который выиграет для Юве Лигу чемпионов, оказалась утопией, хотя сам игрок за два с половиной года сделал всё от себя зависящее, чтобы она осуществилась.