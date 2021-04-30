Италия

Аргентинский полузащитник будет призван усилить полузащиту миланского клуба.

На фоне приезда президента миланского Интера Стивена Чжана на тренировочную базу клуба утром 30 апреля, в итальянской прессе начала появляться первая информация относительно грядущей трансферной кампании клуба в летнее межсезонье.

Так, известное издание La Gazzetta dello Sport, сообщает о желании "змей" вернуть в команду выступающих в Вероне на правах аренды защитника Федерико Димарко и полузащитника Эдди Сальседо.

Помимо этих двух футболистов, "нерадзурри" также положили глаз на талантливого аргентинского исполнителя из Велеса Сарсфилд — Тьяго Алмаду.

20-летний атакующий полузащитник, который также способен играть на обоих флангах, провел за основную команду уже 72 поединка, забив при этом 17 голов и отдав семь результативных передач.

Его текущая трансферная стоимость оценена порталом Transfermarkt в 20 млн евро.