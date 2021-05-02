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Радость игроков Милана, getty images
02 мая 2021, 01:53
Милан в рамках 34-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Беневенто и добился победы с комфортным счетом — 2:0.
Подопечные Стефано Пьоли открыли счет усилиями Чалханоглу в дебюте встречи, а удвоили преимущество на исходе часа игры.
Обзор матча:
Милан — Беневенто 2:0
Голы: Чалханоглу, 6, Эрнандес, 60
Милан: Доннарумма — Диогу Далот, Томори, Романьоли, Эрнандес (Калабрия, 76) — Салемакерс (Кастильехо, 75), Кессье, Чалханоглу (Браим Диас, 86), Беннасер (Тонали, 46) — Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 76).
Беневенто: Монтипо — Барба, Кальдирола, Глик, Депаоли — Дабо (Тельо, 86), Виола, Импрота (Капрари, 76), Ионицэ — Яго Фальке (Инсинье, 54), Лападула (Гайч, 76).
Предупреждения: Беннасер, Кастильехо