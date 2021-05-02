Италия

Завершился поединок чемпионата Италии.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А Лацио в домашних стенах сумел обыграть Дженоа (4:3).

Римский клуб контролировал игру в первом тайме, отличившись дважды, и на второй тайм вышел с большим желанием.

В итоге команда Индзаги отправила четыре гола в ворота Перина, а Дженао все свои три мяча забила во второй половине игры.

Лацио - Дженоа 4:3

Голы: Корреа, 30, 56, Иммобиле, 43, Луис Альберто, 48 — Марушич (А), 47, Скамакка, 80, Шомуродов, 81

Лацио: Рейна, Лаццари, Худт, Раду, Марушич, Лейва (Катальди, 57), Луис Альберто (Пароло, 82), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 82), Лулич (Фарес, 67), Корреа (Перейра, 83), Иммобиле.

Дженоа: Перин, Гольданига, Масьелло, Бираски, Дзаппакоста (Кассата, 69), Зайц (Пьяца, 46), Радованович (Гильоне, 46), Стротман (Ровелла, 52), Бадель, Шомуродов, Дестро (Скамакка, 46).

Предупреждения: Бираски, Радованович, Лейва, Масьелло, Катальди, Фарес, Кассата.