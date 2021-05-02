Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 34-го тура итальянской Серии А Ювентус отправился в гости к Удинезе, где сумел одержать волевую победу со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал нападающий Криштиану Роналду, который под занавес противостояния оформил дубль и записал в актив туринского гранда три очка.

Видео голов и обзор матча:



Удинезе — Ювентус 1:2

Голы: Науэль, 10 — Роналду, 83, 89

Удинезе: Скуффет, Молина, Нюйтинк (Аувеян, 90), Бонифаци (Самир, 84), Ларсен, Уолас, де Пауль, Перейра, Арслан (Форестьери, 72), Родриго Бекао, Окака Чука.

Ювентус: Щесны, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Феликс Коррейя, 84), Маккенни (Рабьо, 84), Бентанкур, Бернардески (Кулусевски, 59), Дибала (Мората, 66), Роналду.

Предупреждения: Арслан, Перейра, де Пауль.