Италия

Команда Паулу Фонсеки не знает побед в чемпионате Италии четыре матча кряду.

Завершился поединок 34-го тура итальянской Серии А, в котором Рома отправилась в гости к Сампдории.

Подопечным Паулу Фонсеки не удалось прервать неудачную серию в первенстве страны.

Они пропустили в свои ворота три безответных мяча, тем самым продлив свою серию без побед в чемпионате Италии до четырех матчей кряду (три поражения и одна ничья).

Сампдория — Рома 2:0

Голы: А. Силва 45, Янкто 65

Сампдория: Аудеро, Берешински, Тонелли, Колли, Ауджелло, Торсби, А. Силва (Экдаль 85), Янкто, Дамсгор (Кандрева 81), Верре (Рамирес 73), Габбьядини (Кейта Бальде 73)

Рома: Фузато, Манчини, Смоллинг, Кумбулла (Ибаньес 71), Б. Перес, Вильяр (Дарбо 83), Кристанте, Сантон (Карсдорп 69), Мхитарян, Джеко, Майораль (Пасторе 69)

Предупреждения: Кумбулла, Кристанте, Манчини