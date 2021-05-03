Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 34-го тура итальянской Серии А Рома отправилась в гости к Сампдории, где потерпела поражение.

Подопечные Паулу Фонсеки пропустили в свои ворота два безответных мяча, продлив свою неудачную серию в чемпионате Италии.

Видео голов и обзор матча:

Сампдория — Рома 2:0

Голы: А. Силва 45, Янкто 65

Сампдория: Аудеро, Берешински, Тонелли, Колли, Ауджелло, Торсби, А. Силва (Экдаль 85), Янкто, Дамсгор (Кандрева 81), Верре (Рамирес 73), Габбьядини (Кейта Бальде 73)

Рома: Фузато, Манчини, Смоллинг, Кумбулла (Ибаньес 71), Б. Перес, Вильяр (Дарбо 83), Кристанте, Сантон (Карсдорп 69), Мхитарян, Джеко, Майораль (Пасторе 69)

Предупреждения: Кумбулла, Кристанте, Манчини