Торино в рамках поединка 34-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Парму и добился минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Войвода в середине второй половины игры.

Торино - Парма 1:0
Гол: Войвода, 63

Торино: Сиригу — Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода — Лукич, Ринкон (Линетти, 82), Базелли, Бремер — Белотти (Дзадза, 82), Санабрия.

Парма: Сепе — Пеццелла, Лорини (Бюси, 75), Бруну Алвеш, Диркс (Гальоло, 46) — Грасси (Брунетта, 75), Бругман (Куртич, 32), Куцка, Эрнани (Пелле, 84), Жервиньо — Корнелиус.

Предупреждения: Диркс, Эрнани, Куцка