Гол Войводы принес туринцам три очка.
Торино - Парма, getty images
03 мая 2021, 23:50
Торино в рамках поединка 34-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Парму и добился минимальной победы.
Единственный гол в поединке забил Войвода в середине второй половины игры.
Торино - Парма 1:0
Гол: Войвода, 63
Торино: Сиригу — Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода — Лукич, Ринкон (Линетти, 82), Базелли, Бремер — Белотти (Дзадза, 82), Санабрия.
Парма: Сепе — Пеццелла, Лорини (Бюси, 75), Бруну Алвеш, Диркс (Гальоло, 46) — Грасси (Брунетта, 75), Бругман (Куртич, 32), Куцка, Эрнани (Пелле, 84), Жервиньо — Корнелиус.
Предупреждения: Диркс, Эрнани, Куцка