Италия

"Крестоносцы" покинули высший дивизион Италии по итогам текущего сезона.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А Торино минимально обыграл Парму, тем самым лишив "крестоносцев" даже математических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе страны.

Президент Пармы Кайл Краус отреагировал на данное событие и пообещал болельщикам вскоре вернуть команду в Серию А.

"Болезненное поражение завершает трудный сезон. Болельщикам и жителям города Пармы я обещаю только одно: мы вернемся! #ForzaParma", — написал Краус в своем Twitter.

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