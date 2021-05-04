"Крестоносцы" покинули высший дивизион Италии по итогам текущего сезона.
Кайл Краус, Getty Images
04 мая 2021, 11:59
В рамках 34-го тура итальянской Серии А Торино минимально обыграл Парму, тем самым лишив "крестоносцев" даже математических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе страны.
Президент Пармы Кайл Краус отреагировал на данное событие и пообещал болельщикам вскоре вернуть команду в Серию А.
"Болезненное поражение завершает трудный сезон. Болельщикам и жителям города Пармы я обещаю только одно: мы вернемся! #ForzaParma", — написал Краус в своем Twitter.
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