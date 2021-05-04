Италия

"Волки" огласили имя нового тренера.

Португальский коуч Жозе Моуриньо станет новым главным тренером римской Ромы с начала следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист, который не так давно покинул английский Тоттенхэм, возвращается в Италию, где сменит Паулу Фонсеку на посту тренера "волков".

Контракт с ним подписан на три года до 30 июня 2024 года.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝



L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Напомним, ранее Моуриньо работал в Италии с Интером, с которым дважды выигрывал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии и Лигу чемпионов.