"Волки" огласили имя нового тренера.
Жозе Моуриньо, getty images
04 мая 2021, 16:27
Португальский коуч Жозе Моуриньо станет новым главным тренером римской Ромы с начала следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Специалист, который не так давно покинул английский Тоттенхэм, возвращается в Италию, где сменит Паулу Фонсеку на посту тренера "волков".
Контракт с ним подписан на три года до 30 июня 2024 года.
Напомним, ранее Моуриньо работал в Италии с Интером, с которым дважды выигрывал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии и Лигу чемпионов.