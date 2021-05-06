Италия

Контракт армянского хавбека c "волками" истекает предстоящим летом.

Атакующий полузащитник Генрих Мхитарян может покинуть Рому в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Нынешнее соглашение 32-летнего армянина с "волками" истекает предстоящим летом, и стороны пока не вели переговоров о его продлении.

Источник утверждает, что уход Мхитаряна из Ромы стал более вероятным после того, как было объявлено о назначении Жозе Моуриньо на пост главного тренера римского клуба с начала нового сезона.

Напомним, что в Манчестер Юнайтед у армянского хавбека и португальского специалиста были весьма натянутые отношения, которые стали одной из главных причин ухода футболиста в лондонский Арсенал в январе 2018 года.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян провел за Рому 41 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 11 результативных передач.