Италия

Сергей Шевченко — о сенсационном назначении Жозе Моуриньо главным тренером Ромы.

Назначение Жозе Моуриньо в Рому итальянские СМИ встретили с энтузиазмом: "Гадзетта", "Коррьере" и "Туттоспорт" будто соревновались в том, кто красочнее оформит первую полосу (в случае "Туттоспорта" удивяет сам факт, что там не Ювентус или хотя бы Торино). Эта новость, кажется, затмила даже "скудетто" Интера, что нетрудно объяснить: чемпионство "нерадзурри" уже пару месяцев выглядело неизбежным событием, в то время как идея пригласить Моуриньо – настоящий шок. Ожидалось, что римский клуб возглавит Маурицио Сарри, не удивил бы вариант с Де Дзерби, но фигура масштаба Жозе вывела "джаллоросси" в главные ньюсмейкеры Европы.

Без труда отыщется уйма причин критиковать это решение. Моуриньо окончательно стал тренером из предыдущей эпохи. Его многочисленная коллекция трофеев относится к событиям в основном десятилетней и более давности. Английские похождения после окончательного расставания с Челси лишь удивляли тем, как руководители очередного топ-клуба доверяли Жозе и всякий раз жалели о принятом решении. Редким исключением были кубковые победы и Лига Европы-2017 с МЮ, которая тоже, заметим, была отнюдь не вчера.

Миф о тренере-победителе, который даёт игрокам нужный менталитет, звучит всё менее убедительно. Методы Жозе утратили былую эффективность. Подробное изучение тактики соперника – уже не ноу-хау, так сейчас работают во всех клубах элитных лиг. Психологическое давление на собственных игроков чаще вредит, нежели мотивирует. Более того, последние годы карьеры говорят о том, что проблемы с мотивацией есть у самого Моуриньо: низкая интенсивность тренировок, мало внимания наигранным комбинациям, ставка на индивидуальные качества футболистов.

От топ-тренера осталось только поведение. Жозе, продолжая излучать пафос, будто играет роль опального гения на скамейке, но если раньше он заставлял себя уважать, то теперь его стало скучно ненавидеть. Может быть, прав Паоло Ди Канио, чьё мнение сейчас растиражировала пресса? "Худший из худших, играет в антифутбол, разочаровал даже своих поклонников", – звучит радикально, но во многом обоснованно. Уж точно выглядит риском двухлетний контракт с зарплатой 7 млн евро. Неужели Рома пополнит список клубов, выплачивавших Жозе огромную неустойку?

Интересно зайти с другой стороны. Почему Рома назначила Моуриньо и чего сам Жозе может достигнуть в нынешнем чемпионате Италии?

Дэн Фридкин, который прошлым летом стал владельцем Ромы, начинал более чем аккуратно, присматриваясь к новому активу. Он не стал увольнять Паулу Фонсеку и не делал громких трансферов, что несколько удивляло. На второй год американский миллиардер начал делать шоу.

Моуриньо в Роме – это в первую очередь яркая и красочная история. Особенный тренер в особенном клубе. Сила и одновременно слабость Ромы – самоощущение гранда без достижений гранда. Главная любовь столицы Италии (не секрет, что Рома в пределах Рима намного популярнее Лацио), играющая на грандиозном Олимпико и поддерживаемая многотысячной армией по-южному эмоциональных тифози – этому дивному образу не хватает внушительной коллекции трофеев. Именно Моуриньо не дал Роме взять "скудетто" в 2010 году, зато сейчас он будет здесь, на "волчьей" стороне, что по определению должно воодушевлять болельщиков. Хорошим имиджевым ходом будет вернуть в клуб Даниэле Де Росси, а то и самого Франческо Тотти.

Под тренера с именем легче будет проводить трансферную кампанию – всё-таки Моуриньо по инерции воспринимается как звезда. Уже появилась информация об интересе Ромы к Эрику Ламеле из Тоттенхэма, который до переезда в Англию выступал как раз за "джаллоросси". Правда, есть и обратная сторона медали: Жозе в Риме догнали старые конфликты – речь о Смоллинге с Мхитаряном, причём Генрих может уйти бесплатно прямо сейчас.

Оборонительный стиль Моуриньо, раскритикованный в Англии (возмущались даже футболисты Тоттенхэма), неожиданно может стать его козырем. Дело в том, что нынешняя Серия А – обитель результативного футбола. Средняя результативность в 3,05 гола за игру – выше, чем в любом из топ-5 чемпионатов и даже чем в голландском Эредивизие. Здешние команды любят рисковать, играя с перекосом в сторону нападения. Примеров – уйма: Аталанта, Лацио, Рома, даже некоторые середняки с аутсайдерами.

На этом фоне аккуратность Жозе и его внимание к построению обороны может создать удобный для него контраст. Ловить на контратаках нынешних итальянцев с их типично дырявой обороной – милое дело. Достаточно вспомнить, как много пропускали команды из Серии А в текущем евросезоне. Особое внимание – личным встречам с грандами, которые стали бедой Ромы при Фонсеке. Моуриньо даже в Тоттенхэме добыл ряд ярких побед, чего стоит хотя бы разгром МЮ со счётом 6:1.

Нынешняя Рома тоже предпочитает контратаки. Другой вопрос, что её состав заточен на игру с тремя центрбеками: в иную схему тяжело будет вписать левого крайка Спинаццолу, одного из ведущих игроков команды, а с фланговыми нападающими в Риме дефицит. Станет ли Моуриньо менять расстановку на более привычные ему 4-2-3-1, 4-3-3 либо что-то подобное? Пожалуй, это зависит от масштабов летних закупок. По-хорошему, команду надо перестраивать. Проблемные места – правый фланг обороны, опорник-разрушитель и, возможно, центрфорвард, но тут всё зависит от готовности Эдина Джеко. Как показали матчи с МЮ, списывать его рановато.

Моуриньо в Роме – это громко, рискованно и вряд ли надолго. С игровой точки зрения понятен расчёт на краткосрочный результат, и в какой-то степени он может оправдаться. Ряд экс-игроков АПЛ обрёл в Италии второе дыхание (собственно, Джеко, Мхитарян и Смоллинг), теперь нечто подобное попробует сделать некогда звёздный тренер. Впрочем, едва ли речь будет идти о борьбе за "скудетто". Футбол здесь, похоже, станет лишь фоном для ярких вывесок и оригинального спектакля. Моуриньо против Ювентуса, Моуриньо против Конте – уже можно предвкушать эти матчи. Скандальные пресс-конференции, жёсткая критика всех и вся, экспрессия во время матча – набор, который идёт вместе с Особенным. Далеко не факт, что можно поздравлять болельщиков Ромы с его назначением. Зато точно можно поздравить любителей Серии А. Теперь будет веселее!