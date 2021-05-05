Италия

Сергей Шевченко — о триумфе команды Антонио Конте.

Интер всё-таки смог прервать гегемонию Ювентуса. Остались в прошлом целое десятилетие без побед, жуткие сезоны с восьмым-девятым местами в чемпионате, "чудо"-игроки вроде Кузмановича, Крхина и Габигола, тренерская чехарда, скандалы с Мауро Икарди и многое другое, что было реалиями жизни "интеристов". "Нерадзурри" впервые с 2010 года добыли "скудетто", а Пьяцца дель Дуомо в Милане была вопреки любому карантину заполнена тифози с чёрно-синими флагами.

Клуб долго, по кирпичику, восстанавливал силы и наконец добился своего. Отчасти причиной тому неудачи конкурентов: Ювентус заигрался в смену курса, оставив "скудетто" ничейным, Наполи не реализовал потенциал, а Милану не хватило сил. Но уверенность, с которой "нерадзурри" оформили титул, не оставляет сомнений: они заслужили победу. На чём же базировался этот успех?

Китайские деньги

Впервые Интер побеждает в эпоху после Моратти. Совсем не задалось у индонезийского бизнесмена Эрика Тохира, а вот китайский холдинг Сунин, который приобрёл клуб в 2016 году, серьёзно подошёл к делу. Это богатая и уважаемая компания, что практически исключало вариант с сомнительными владельцами из-за рубежа, который параллельно осуществился в Милане. Главное же, что молодой президент Стивен Чжан оказался настоящим фанатом Кальчо. Это проявлялось как в мелочах (вот так выглядит его автомобиль), так и в стабильных инвестициях – Сунин суммарно потратил на Интер около 700 млн евро. Успехи пришли далеко не сразу, но китайцы продолжали терпеливо вкладывать деньги, что стало залогом дальнейших побед. Уместно заметить, что реалии меняются, и сейчас клуб вынужден будет умерить аппетиты, но это уже разговор о перспективах.

Фактор Конте

Для завоевания "скудетто" требовались нужные люди. Интер долго искал "своего" тренера. Эксперимент с Франком де Буром провалился. Стефано Пьоли удачно начинал, но завалил концовку сезона (ничего не напоминает?). Лучано Спаллетти достойно отработал и вернул Интер в Лигу чемпионов, но не сумел прыгнуть выше головы. Тогда "нерадзурри" сыграли по-взрослому, пригласив Антонио Конте на зарплату в 12,5 млн евро за год. Он стал наиболее высокооплачиваемым тренером Серии А, превосходя ближайшего конкурента в более чем пять раз.

Интер знал, за что платил. Конте – мастер побед в национальных чемпионатах, умеющий готовить команду физически и рассчитывать силы на всю дистанцию. Главное же, что Антонио изменил менталитет футболистов Интера, зарядив их своей энергией. Футболисты готовы были сражаться за своего тренера. Как ему, так и спортивному директору Маротте (чьё назначение предваряло идею с приглашением Конте) было что доказывать своему экс-боссу Аньелли, и они с этим блестяще справились, подтвердив свой высочайший класс.

Стабильный и опытный состав

Под рукой у Конте имелся достойный материал. Годы финансовых вложений обеспечили толковый костяк: Ханданович с Брозовичем давно в команде, де Врей, Шкриниар и Мартинес пришли при Спаллетти. Непосредственно под нового тренера взяли Лукаку с Бареллой (плюс не раскрывшегося из-за травм Сенси). Как итог, в сезон-2020/21 Интер вступал, имея сыгранную обойму. Уже не требовалось закупать игроков пачками, а затем ждать их адаптации. Межсезонье прошло под знаком точечной селекции: на правый фланг взяли идеально подходящего Хакими, центр поля укрепили Видалем (который отлично знаком Конте по Ювентусу), налево вернули из аренды Перишича. Получился достаточно возрастной, зато крепкий состав, готовый к серьёзным задачам.

Пара Лукаку – Мартинес

Наиболее яркие футболисты Интера – пара нападающих. Связкой Лукаку с Мартинесом восхищались ещё полтора года назад, так удачно эти два игрока дополняли друг друга. Они сохранили уровень в чемпионском сезоне. Ромелу – один из лучших бомбардиров Серии А (21 гол), более разносторонний Мартинес забивает чуть реже (15 голов), зато делает атаки команды вариативнее. Главное же, что оба хороши как в позиционных атаках, так и в фирменных выпадах на пространстве: скоростные рывки громадного Лукаку – одно из самых ярких впечатлений от игры команды.

Игровой баланс

По ходу сезона "интеристам" удалось сбалансировать атакующий стиль с оборонительным. Конте изначально склонен к игре на контратаках, однако в начале сезона Интер предстал результативной командой, выдающей счета по типу 5:2 или 4:3. Из-за ошибок у своих ворот случилось несколько болезненных потерь, не давших захватить лидерство уже осенью. Неудача в Лиге чемпионов давала повод говорить о кризисе, но руководство клуба доверяло Конте, и в январе-феврале Интер добился решающего преимущества, одержав уверенные победы над Ювентусом (2:0) и Миланом (3:0). Грозная пара нападающих дополнялась мобильной полузащитой во главе с Бареллой, который заметно вырос при Конте, а также надёжной линией обороны, где закрепился в основе другой молодой итальянец – Бастони.

Длинная скамейка

В прошлом сезоне Интер также был достаточно силён и обозначал претензии на "скудетто", однако ему не хватило сил угнаться за Ювентусом. Причиной была короткая скамейка запасных: резервисты не соответствовали основным. Накануне этого сезона данную проблему старались исправить, что было особенно актуально в свете аномально насыщенного календаря матчей. Особенность "ковидных" реалий в том, что побеждает не команда с лучшими топ-11 игроками, а команда с лучшими топ-22. Это сказалось весной, когда лидеры Интера несколько сдали физически, зато на первый план вышли опытные резервисты. Например, Маттео Дармиан забил победные мячи Вероне и Кальяри, а списанный было Кристиан Эриксен "проснулся" весной и стал полезным игроком основы, заменив травмированного Видаля.

Ставка на чемпионат

Весь год Интер бил в одну точку: приоритетом был чемпионат Италии. Неудачи в Лиге чемпионов стали привычными для Антонио Конте (при всех скидках на нефарт в матчах с Шахтёром), зато ранний вылет из еврокубков лишь помог сосредоточиться на Серии А. Пока реальные и потенциальные конкуренты тратили силы в плей-офф ЛЧ и ЛЕ, "интеристы" наращивали отрыв. Это был их год, когда всё сложилось в пользу чёрно-синего миланского гранда и отпечаталось в истории долгожданным "скудетто".