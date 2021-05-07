Италия

Вылет от Челси в полуфинале Лиги чемпионов породил новые слухи о возможной смене тренерского штаба в Реале.

Как уже ранее неоднократно сообщалось в итальянской прессе, руководство Ювентуса приняло окончательное решение совершить кадровые перестановки в тренерском штабе первой команды.

Утверждалось, что боссы туринского клуба решили вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, покинувшего эту должность летом 2019 года, однако опытный итальянский специалист является не единственной кандидатурой стать сменщиком Андреа Пирло.

Как сообщает AS со ссылкой на печатное издание Tuttosport, президент Ювентуса Андреа Аньелли хотел бы видеть во главе своей команды нынешнего главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана, которого он пытался пригласить еще в 2019 году.

По информации источника, вылет от лондонского Челси на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов может заставить президент "сливочных" Флорентина Переса расстаться с Зиданом, при этом также интересно, что Ювентусом, помимо французского специалиста, рассматривается и наставник Наполи Дженнаро Гаттузо.

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