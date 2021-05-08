Италия

Показатели чилийца в текущем сезоне и вправду не являются выдающимися.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, чилийский нападающий миланского Интера Алексис Санчес может быть выставлен на трансфер уже ближайшим летом, несмотря на свое желание доработать до конца рассчитанный до 2023 года контракт с "нерадзурри".

Причиной для подобного решения руководства, по всей видимости, является чрезмерно высокая зарплата футболиста в 7 млн евро в год, с учетом вычета налогов, как для игрока в статусе резервиста.

В текущем сезоне 32-летний Санчес появлялся на поле в 35-и матчах, однако за это время сыграл лишь 1441 минуты, забив пять мячей и отдав семь результативных передач.

С учетом стремления руководства миланского клуба сократить расходы в условиях тяжелой ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, продажа чилийского футболиста, которого портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро, считается весьма удачным ходом в локальной прессе.