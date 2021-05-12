Завершился матч чемпионата Италии.
Ювентус, Getty Images
12 мая 2021, 23:40
В рамках 36-го тура итальянской Серии А Ювентус в гостях сумел переиграть Сассуоло со счетом
За туринский клуб голами отметились Рабио, Роналду и Дибала. У Сассуоло единственный мяч на свой счет записал Распадори во втором тайме.
Отметим, что в первом тайме Берарди не сумел переиграть Буффона с 11-метровой отметки.
Сассуоло — Ювентус 1:3
Голы: Распадори, 59 (с пенальти) — Рабио, 28, Роналду, 45, Дибала, 66
Сассуоло: Консильи — Тольян (Кирикеш, 56), Феррари, Марлон, Кириакопулос (Рожерио, 76) — Локателли, Обьянг (Лопес, 56) — Берарди, Траоре (Дефрель, 56), Бога (Джуричич, 77) — Распадори
Ювентус: Буффон — Данило, Де Лигт, Бонуччи, Сандро — Кулусевски, Артур (Бентанкур, 61), Рабио, Кьеза (Куадрадо, 81) — Роналду, Дибала (Маккени, 81)
Предупреждения: Марлон — Данило, Кьеза
На 16-й минуте Берарди не реализовал пенальти (вратарь).