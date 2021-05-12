Италия

Завершились игры чемпионата Италии.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А завершились еще три поединка.

Дженоа в гостевом поединке обыграла Болонью со счетом 0:2.

В первом тайме Дзаппакоста сумел вывести команду из Генуи вперед, а во втором Скамакка сделал счет 0:2.

Болонья — Дженоа 0:2

Гол: Дзаппакоста, 13, Скамакка, 61

Болонья: Равалья — Томиясу (Амей, 89), Сумаро, Данило, Дейкс (Ольсен, 62) — Шутен, Сванберг (Сансоне, 70) — Орсолини (Виньято, 62), Сориано (Урбански, 89), Барроу — Паласио

Дженоа: Перин — Голданига, Сапата, Мазьелло, Дзаппакоста — Бехрами (Зайц, 69), Бадель (Ровелла, 32), Строотман (Кассата, 82) — Пандев (Радоанович, 69) — Шомуродов, Скамакка (Пьяца, 82)

Предупреждения: Сапата, Шомуродов, Ровелла

Сампдория и Специя в голевом поединке не определили победителя (2:2).

На голы от Веере в первом тайме и Кейта во втором, гости сумели ответить двумя точными ударами от Побеги.

Сампдория — Специя 2:2

Голы: Верре, 32, Кейта, 80 — Побега, 15, 73

Сампдория: Аудеро — Берешински, Йосида, Тоннели, Оджелло — Кандрева, Экдаль, Верре (Дамсгор, 67), Янкто — Габбьядини (Кейта, 62), Квальярелла

Специя: Проведель — Феррер, Эрлич, Терци, Бастони — Маджоре (Верде, 87), Сена (Эстевен, 75), Побега (Агудело, 75) — Сапонара, Пикколи (Гьяси, 46), Фариас

Предупреждения: Верре, Экдаль — Маджоре, Фариас

Лацио вырвал победу над Пармой (1:0).

На последних минутах римская команда сумела забить один и единственный мяч в этой игре. Автор гола — Иммобиле.

Лацио - Парма 1:0

Гол: Иммобиле, 95

Лацио: Стракоша — Патрик (Кайседо, 79), Ачерби, Раду (Фелипе, 57) — Лаццари, Катальди (Эскаланте, 57), Альберто, Фарес — Пароло (Акпро, 73) — Мурики (Корреа, 57), Иммобиле

Парма: Сепе — Валенти, Бани (Осорио, 84), Буси — Диркс, Зом (Грасси, 84), Азеведу, Куртич, Гальоло (Лаурини, 62) — Пелле (Корнелиус, 73), Брунетта (Траоре, 84)

Предупреждения: Ачерби — Гальоло, Брунетта, Эрнани