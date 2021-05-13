Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус был вынужден в обязательном порядке побеждать Сассуоло вероятного будущего тренера донецкого Шахтера Роберто де Дзерби, дабы еще сильнее не отстать от зоны Лиги чемпионов УЕФА. Коллектив Андреа Пирло забил два гола еще до ухода на перерыв, что позволило им не обратить внимание на гол соперника в начале второго тайма, в последствии сделав решающий удар в заключительной фазе поединка. Пауло Дибала и Криштиану Роналду, к слову, отметились сотыми мячами за клуб.

Обзор матча:

Альтернативный плеер:

Сассуоло — Ювентус 1:3

Голы: Распадори, 59 (с пенальти) — Рабио, 28, Роналду, 45, Дибала, 66

Сассуоло: Консильи — Тольян (Кирикеш, 56), Феррари, Марлон, Кириакопулос (Рожерио, 76) — Локателли, Обьянг (Лопес, 56) — Берарди, Траоре (Дефрель, 56), Бога (Джуричич, 77) — Распадори

Ювентус: Буффон — Данило, Де Лигт, Бонуччи, Сандро — Кулусевски, Артур (Бентанкур, 61), Рабио, Кьеза (Куадрадо, 81) — Роналду, Дибала (Маккени, 81)

Предупреждения: Марлон — Данило, Кьеза.

На 16-й минуте Берарди не реализовал пенальти (вратарь).