Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта на своем поле без особых трудностей справилась с одним из претендентов на вылет во второй по значимости дивизион страны — Сассуоло (2:0). Позитивная новость для украинского болельщика — полузащитник Руслан Малиновский совершил очередное результативное действие, отдав голевую передачу Муриэлю в первом тайме.

Обзор матча:

Альтернативный плеер:

Аталанта — Беневенто 2:0

Голы: Муриэль, 22, Пашалич, 67

Аталанта: Голлини — Хатебур, Ромером, Паломино, Госенс (Джимсити, 59) — Де Роон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 59) — Малиновский (Иличич, 59), Сапата (Ламмерс, 89) — Муриэль

Беневенто: Монтипо — Туя, Глик, Кальдирола, Барба (Летиция, 73) — Виола (Ионита, 58), Дабо (Тельо, 85), Хетемай (Депаоли, 73) — Лападула, Импрота — Гайч (Капрари, 58)

Предупреждения: Де Роон, Иличич — Туя, Барба, Ионита, Кальдирола

На 82-й минуте был удален Кальдирола (повторное предупреждение).