Италия

В подписании португальского голкипера лично заинтересован Жозе Моуриньо.

С приходом Жозе Моуриньо на пост главного тренера Ромы со следующего сезона клуб планирует усилить позицию голкипера. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, португальскому специалисту очень нравится вратарь Вулверхэмптона Руй Патрисиу, у которого контракт с "волками" рассчитан" до 2022 года.

Отмечается, что 33-летнего соотечественника Моуриньо предстоящим летом может будет приобрести за 8-10 миллионов евро, поэтому он вполне может стать первым трансфером Особенного в качестве наставника Ромы.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Руй Патрисиу провел 35 поединков, в которых он пропустил 47 мячей и 10 матчей провел на ноль.

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