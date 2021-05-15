Италия

При этом, команды хотят вообще отказаться от выплат за два месяца работы футболистов.

Как сообщает итальянский ресурс Calcio Finanza, на минувшем собрании клубов-участников итальянской Серии А абсолютно все представители команд выступили с единым предложением в адрес Федерации футбола Италии (FIGC) об отсрочке выплаты заработной платы футболистам и представителям тренерских штабов сроком на четыре месяца.

Как заявляют организаторы данного предложения, им необходимо отказаться от подобной статьи расходов с марта по июнь текущего года, с последующим ее переносом с рассрочкой на период с конца мая по начало декабря.

Кроме того, в клубы направили в адрес Ассоциации футболистов Италии обращение с запросом об отказе от выплат заработной платы для своих команд на период с июня по июль 2021 года, пока те не будут непосредственно задействованы в процессе подготовки к новому сезону.

Причины подобной инициативы со стороны клубов достаточно очевидны — финансовые трудности на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Рассмотрение данных запросов состоится на соответствующем заседании Совета Федерации назначено на 17 мая.