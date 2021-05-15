Италия

Football.ua представляет анонс матча 37-го тура чемпионата Италии.

Уже сегодня в Вечном городе состоится последнее (по крайней мере, на данный момент) римское дерби Паулу Фонсеки. И если отбросить риторические размышления, что в подобных матчах в принципе не может бать фаворита, то подопечные экс-наставника Шахтера в этот раз явно не претендуют на эту роль.

Рома — Лацио

Суббота,15 мая, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Главный арбитр встречи — Лука Пайретто.

Ровно 4 месяца назад Лацио разгромил главных врагов со счетом 3:0, а сейчас команды просто-напросто находятся в совершенно разной форме. Команда Симоне Индзаги пусть и может порой оступиться (как это было, к примеру, в матче позапрошлого тура против Фиорентины), но чередует это с эффектными победами — недавно от нее с тем же счетом 3:0 пострадал Милан.

Рома же находится в глубочайшей яме, и даже информация о смене тренера по окончанию сезона не поменяла эту ситуацию. В крайнем туре они без шансов со счетом 1:3 уступили чемпиону страны Интеру, и вообще "джалоросси" ни разу в сезоне не обыграли кого-либо с первых шести команд (и даже вничью сыграли лишь четырежды), да к тому же раз за разом оступаются коллективам ранга Кальяри и Сампдории. Сейчас команда Фонсеки находится в двух очках от потери даже места в Лиге Конференций, ведь подпирает Сассуоло. Хотя тот еще вопрос — нужна ли эта Лига Жозе Моуринью? Разве что для уникального достижения в виде победы в трех еврокубках…

Да, кстати, о турнирных целях команд. Если Рома от силы претендует на участие в новосозданном УЕФА турнире, то Лацио, опережающий соседей по городу на 9 очков при игре в запасе, еще не распрощался с теоретическими шансами на попадание в Лигу чемпионов, о чем на предматчевой пресс-конференции заявил Симоне Индзаги. Правда, теоретические здесь воистину ключевое слово.

Дело в том, что у бьянкочелести еще имеется перенесенная игра — 18 мая они дома будут принимать Торино. До Наполи "орлам" 6 очков (при преимуществе неаполитанцев по личным встречам), и соответственно лишь поражения команды Гаттузо в обоих турах могут подарить орлам чудо. Да к тому же дважды подряд оступиться должен Ювентус (туринцы опережают римлян на 5 пунктов), а сам Лацио обязан набрать в трех турах минимум 7 очков. Сами понимаете, совокупность всех этих факторов – фантастика. А вот пятое место и прямое попадание в группу Лиги Европы — реальность, которая скорее всего и случится.

Если говорить о составах, то тут у команд разнится кадровая ситуация, и снова не в пользу "волков". Им до сих пор не помощники вылетевшие в Манчестере вратарь Пау Лоппес, латераль Спинаццола и атакующий хавбек Верету, а также получившие мышечные травмы Калафьори, Диавара и давно травмированный Дзаньоло. Также наверняка не сыграет Смоллинг — Крис ещё не готов. Немаленький лазарет, скажем прямо.

У Индзаги ситуация приятнее — даже сломавший нос Сергей Милинкович-Савич сможет принять участие в игре в защитной маске. К тому же, дополнительный позитивный заряд на неделе получил главный форвард команды — Чиро Иммобиле. В концовке игры против Пармы он принес своей команде победу, и тем самым официально стал лучшим бомбардиром в истории Лацио. У Чиро 150 голов, тогда как у великого Сильвио Пиолы — 149.

Довольно интересной была предматчевая пресс-конференция Фонсеки. Огромная ее часть состояла из лирики с подведением итогов за 2 сезона работы в Роме, но нашлось в ней место и самому футболу:

"Много пропущенных мячей? Это проблема не только нашей обороны — это была проблема всей команды. Отсутствие Криса Смоллинга в течение определенного периода отразилось на нашей игре. Мы задействовали молодых ребят, допускали множество ошибок, которые приводили к пропущенным мячам.

В субботу мы сыграем в четыре защитника. Я всегда говорил о возможности выбора двух тактических схем. Решение зависит от соперника и нашего состояния. Сейчас парни мотивированы, у меня точно такая же мотивация, как и в первом матче. К сожалению, мы вновь сыграем без болельщиков, однако я все еще хочу видеть серьезный настрой и решимость в действиях команды".

А вот что сказал его визави Симоне Индзаги, которого активно начали сватать в Тоттенхэм и Лестер:

"Завтра точно будет не такой матч, как любой другой. В прошлой игре мы показали, что по-прежнему верим в Лигу чемпионов. Мы знаем, что завтрашняя игра будет особенной. Я попрошу ребят проявить полную самоотдачу.

Моуринью — мой стимул для пребывания в Лацио. Но мы будем думать об этом в следующем году, сейчас мы думаем только о дерби и следующих матчах

Как игрок, я с большим удовольствием вспоминаю победное дерби того сезона, когда мы завоевали Скудетто — тогда мы выиграли 2:1, а в следующем туре обыграли еще и Ювентус. А как тренер я выбрал бы ответный матч полуфинала Кубка Италии сезон-2016/2017: мы выиграли первый матч 2:0, но до второй игры было целых 2 месяца, и это вызывало большую озабоченность. Вдобавок на кону стоял финал, а это делало матч еще более важным. Мы проиграли 2:3, но одолели Рому по сумме двух матчей."