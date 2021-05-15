Украинец не сбавляет оборотов в чемпионате Италии.
Руслан Малиновский, Getty Images
15 мая 2021, 16:24
В рамках 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде играет против Дженоа.
На 9 гости хозяева вышли вперед благодаря взятию ворот от Сапаты. Голевой пас в этом моменте оформил Руслан Малиновский.
Это уже его 12 ассист в текущем сезоне Серии А. По этому показателю он лучший в чемпионате. Его преследует Ромелу Лукаку с 11 ассистами.
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