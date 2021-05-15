Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Специя дома не оставила шансов Торино (4:1).

Победу команде Итальяно принесли дубль Нзола и голы Сапонары и Эрлича. У Торино единственный мяч на счету Белотти.

Таким образом за тур до конца чемпионата Специя сохранила прописку, набрав 38 очков, а Торино, хоть и находится вне зоны вылета, с 35 очками еще может понизиться в классе.

Специя - Торино 4:1

Голы: Сапонара, 19, Нзола, 41, 47, Эрлич, 84 — Белотти, 53

Специя: Зут, Терци, Маркицца, Исмайли, Феррер, Побега (Эстевес, 69), Риччи (Лео Сена, 57), Агудело (Фариас, 58), Маджоре, Сапонара (Эрлич, 77), Нзола.

Торино: Сиригу, Войвода (Верди, 46), Нкулу, Иццо (Синго, 55), Ансальди, Ринкон (Базелли, 77), Мандрагора, Лукич (Буонджорно, 63), Бремер, Белотти, Санабрия (Дзадза, 63).

Предупреждения: Агудело, Войвода, Побега, Ринкон, Буонджорно, Фариас, Бремер, Верди.