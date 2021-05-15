Во втором тайме команды потеряли по одному игроку из-за удалений.
Ювентус — Интер, Getty Images
15 мая 2021, 20:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Интер 3:2
Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (пен.) — Лукаку, 35 (пен.), Кьеллини, 85 (авт.)
На 24-й минуте Криштиану Роналду (Ювентус) не забил пенальти (вратарь).
На 90+2-й минуте был удален Марцело Брозович (Интер) (грубое нарушение).
Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кьеза (Демирал, 70) — Кулусевски (Маккенни, 57), Роналду (Мората, 70).
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Весино, 80) — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 72), Дармиан (Перишич, 46) — Лукаку, Мартинес.
Предупреждения: Кулусевски, Бентанкур, Кьеллини, Куадрадо — Дармиан, Мартинес, Бастони, Брозович
На 55-й минуте был удален Родриго Бентанкур (Ювентус) (второе предупреждение).