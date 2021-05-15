Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ювентус в рамках 37 тура чемпионата Италии отправился в гости к Интеру, который уже гарантировал себе чемпионство.

Подопечные Андреа Пирло смогли добиться победного результата в очень непростом матче со счетом 3:2.

Обзор матча:

Ювентус — Интер 3:2

Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (пен.) — Лукаку, 35 (пен.), Кьеллини, 85 (авт.)

На 24-й минуте Криштиану Роналду (Ювентус) не забил пенальти (вратарь).



Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кьеза (Демирал, 70) — Кулусевски (Маккенни, 57), Роналду (Мората, 70).



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Весино, 80) — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 72), Дармиан (Перишич, 46) — Лукаку, Мартинес.



Предупреждения: Кулусевски, Бентанкур, Кьеллини, Куадрадо — Дармиан, Мартинес, Бастони, Брозович



На 55-й минуте был удален Родриго Бентанкур (Ювентус) (второе предупреждение).

На 90+2-й минуте был удален Марцело Брозович (Интер) (грубое нарушение).