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Интер - Ювентус, getty images
15 мая 2021, 22:40
Ювентус в рамках 37 тура чемпионата Италии отправился в гости к Интеру, который уже гарантировал себе чемпионство.
Подопечные Андреа Пирло смогли добиться победного результата в очень непростом матче со счетом 3:2.
Обзор матча:
Ювентус — Интер 3:2
Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (пен.) — Лукаку, 35 (пен.), Кьеллини, 85 (авт.)
На 24-й минуте Криштиану Роналду (Ювентус) не забил пенальти (вратарь).
Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кьеза (Демирал, 70) — Кулусевски (Маккенни, 57), Роналду (Мората, 70).
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Весино, 80) — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 72), Дармиан (Перишич, 46) — Лукаку, Мартинес.
Предупреждения: Кулусевски, Бентанкур, Кьеллини, Куадрадо — Дармиан, Мартинес, Бастони, Брозович
На 55-й минуте был удален Родриго Бентанкур (Ювентус) (второе предупреждение).
На 90+2-й минуте был удален Марцело Брозович (Интер) (грубое нарушение).