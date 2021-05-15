Италия

Команда Симоне Индзаги по всем статьям проиграла принципиальный матч.

Украшением 37 тура Серии А стало римское дерби. На знаменитом Стадио Олимпико Рома принимала Лацио, которому в этом поединке нужна была только победа, чтобы побороться за зону Лиги чемпионов.

Атмосфера и темп игры разочаровал. Только под занавес поединка что-то отдаленно начало напоминать громкую вывеску римского дерби. Команды достаточно вяло провели поединок. Явно не хватало той самой искры, которая порождала великие битвы между двумя римскими командами.

Рома вышла вперед под занавес первого тайма. "Джаллоросси" праздновали успех после первого попадания в створ ворот. Джеко выступил ассистентом для Мхитаряна, которому удалось забить свой 12 гол в сезоне.

До середины второго тайма на поле не происходило ничего запоминающегося. Только под занавес встречи команды вспомнили о статусе поединка. Стали возникать моменты у ворот обоих коллективов, после одного из которых подопечные Фонсеки забили второй мяч, закрыв все вопросы в этой встрече. Педро удался невероятный удар с дальней дистанции в нижний угол. Рейна в этом эпизоде был бессилен — 2:0.

В конце встречи подопечные Индзаги остались вдесятером. Команду подвел Ачерби, заработав вторую желтую за фол на Джеко.

Лацио потеряло последние шансы на зону Лиги чемпионов, впрочем, и до этого поединка вероятность рассматривалась исключительно в теоретической плоскости.

Рома точно не поднимется на шестое место, ну и потерять седьмое таки может. Для этого необходимо проиграть Специи в последнем туре, и чтобы Сассуоло взяло шесть очков в мачтах с Пармой и Лацио.

Рома — Лацио 2:0

Голы: Мхитарян, 42, Педро, 78.

Рома: Фузато — Манчини, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 46), Ибаньес (Кумбула, 38) — Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (Вильяр, 72), Дарбо — Эль-Шаарави (Педро, 72), Джеко (Майораль, 90).

Лацио: Рейна — Лаццари, Ачерби, Раду (Кайседо, 73) — Луис Альберто, Марушич (Фарес, 73), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Лулич (Луис Фелипе, 59), Лейва — Иммобиле, Мурики (Перейра, 59).

Предупреждения: Бруно Перес,16, Ачерби, 23, Сантон, 47.

Удаление: Ачерби, 87.