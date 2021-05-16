Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В предпоследнем туре текущего розыгрыша итальянской Серии А мы стали свидетелями римского дерби между Ромой и Лацио, которое осталось за "джаллоросси" (2:0), остро нуждавшихся в трех набранных очках ради продолжения нахождения на седьмой позиции турнирной таблицы. Подопечные Паулу Фонсеки пришли к желанному успеху с помощью голов, забитых в конце каждого из таймов, однако в по ходу большей части игрового времени противостояние между командами можно было смело называть равным.

Обзор матча:

Альтернативные ссылки:

Рома — Лацио 2:0

Голы: Мхитарян, 42, Педро, 78.

Рома: Фузато — Манчини, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 46), Ибаньес (Кумбула, 38) — Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (Вильяр, 72), Дарбо — Эль-Шаарави (Педро, 72), Джеко (Майораль, 90).

Лацио: Рейна — Лаццари, Ачерби, Раду (Кайседо, 73) — Луис Альберто, Марушич (Фарес, 73), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Лулич (Луис Фелипе, 59), Лейва — Иммобиле, Мурики (Перейра, 59).

Предупреждения: Бруно Перес, Сантон — Ачерби.

Удаление: Ачерби, 87 (повторное предупреждение).