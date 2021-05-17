Италия

Бергамаски остановили свой выбор на аргентинском защитнике.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, бергамаская Аталанта определилась с судьбой двух центральных защитников, которые в подходящем к концу сезоне выступали в ее составе на правах арендного соглашения.

Речь идет о принадлежащем туринскому Ювентусу Кристиану Ромеро и футболисту, чей базовый контракт удерживает Милан, Маттиа Кальдара.

23-летний аргентинский футболист стал неотъемлемой частью обороны команды Джан Пьеро Гасперини в текущем футбольном году, и за 40 проведенных поединков отличился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В то же время, у 27-летнего итальянца карьера в Аталанте совершенно не задалась. Всего девять игр (132 минуты) в сезоне не оставляют Кальдаре шансов продолжить свое выступление в составе "Богини".

Ориентировочной суммой предложения бергамасков по Ромеро источник называет 16 млн евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

При этом, Аталанте придется бороться за Кристиана с куда более финансово способным клубом — Манчестер Юнайтед, который также поглядывает в сторону приглашения 21-летнего неирландского центрального защитника Лилля Свена Ботмана.