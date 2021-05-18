Италия

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Италии.

В рамках отложенного поединка 25-го тура чемпионата Италии Лацио на своем поле сыграет против Торино.

Эксперты из компании Parimatch считают, что немного больше шансов на победу у хозяев.

На победу подопечных Симоне Индзаги предоставляется коэффициент 2,04. На ничью — 3,3, а на победу туринцев — 4,1.

Если вы уверены, что команды смогут забить три гола и больше, то на данный исход коэффициент 1,69 (нет — 2,25).

Матч Лацио — Торино состоится 18 мая. Начало — в 21:30 по киевскому времени.