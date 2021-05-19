Италия

Наставник Ювентуса высказался о предстоящем финале Кубка Италии с Аталантой.

Ювентус встретится с Аталантой в рамках финала Кубка Италии. В преддверии данного противостояния главный тренер туринского клуба Андреа Пирло посетил пресс-конференцию, во время которой поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Мне повезло, что в своем первом сезоне я оказался в двух финалах, в то время как это только второй финал для Джан Пьеро Гасперини в карьере. У нас было два разных карьерных пути, но мы два разных тренера с очень разными характерами".

"Он довел Аталанту до уровня плей-офф Лиги чемпионов, и успех его команды признают во всей Европы. Что касается меня, я только начинаю свою карьеру и надеюсь, что подобных финалов у меня будет еще много", — приводит слова Пирло Football Italia.