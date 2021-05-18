Италия

Наставник клуба из Бергамо высказался о предстоящей встрече с "бьянконери".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о предстоящем финале Кубка Италии, в котором "бергамаски" сыграют с Ювентусом.

"Этот трофей был бы чудесной вишенкой на торте, но главное — это то, что мы сделали за последние пять лет. За это время команда существенно выросла. Мы заслужили право играть в этом финале.

Я доволен тем, чего мы достигли. В Италии можно выиграть только два трофея: Скудетто и Кубок Италии, но большое значение имеют и 23 победы в чемпионате.

Это (победа в финале — ред.) может стать кульминационным моментом, которого многие так хотят, и мы чувствуем себя уверенно благодаря достигнутым результатам. Каждая игра индивидуальна, но играя против Юве или Реала вы никогда не будете фаворитом.

Мы никогда не финишировали выше Ювентуса в Серии А, ведб они выигрывали Скудетто последние девять лет. Мы подтвердили свой статус, а дела соперника обстоят не так хорошо, как в предыдущие годы", — сказал Гасперини.

Финал Кубка Италии состоится в среду, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данной встречи.

Ранее Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о непростой победе над Дженоа в матче 37-го тура Серии А..