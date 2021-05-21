Мхитарян, Иличич или Де Пауль могут перебраться в стан "россонери".
Хакан Чалханоглу, getty images
21 мая 2021, 00:57
Атакующий полузащитник Милана Хакан Чалханоглу может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, поэтому боссы "россонери" начали рассматривать различные варианты для замены турецкому хавбеку.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, шорт-лист Милана на данном этапе возглавляет Родриго де Пауль, выступающий за Удинезе, однако трансферная стоимость аргентинца (35-40 млн евро) может стать камнем преткновения к совершению сделки.
Ввиду этого, Милан также рассматривает кандидатуры Йосипа Иличича из Аталанты и Генриха Мхитаряна, контракт которого с Ромой рассчитан до конца текущего сезона.
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