Италия

Мхитарян, Иличич или Де Пауль могут перебраться в стан "россонери".

Атакующий полузащитник Милана Хакан Чалханоглу может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, поэтому боссы "россонери" начали рассматривать различные варианты для замены турецкому хавбеку.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, шорт-лист Милана на данном этапе возглавляет Родриго де Пауль, выступающий за Удинезе, однако трансферная стоимость аргентинца (35-40 млн евро) может стать камнем преткновения к совершению сделки.

Ввиду этого, Милан также рассматривает кандидатуры Йосипа Иличича из Аталанты и Генриха Мхитаряна, контракт которого с Ромой рассчитан до конца текущего сезона.

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