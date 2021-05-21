Для завершения трансфера бразильцу осталось пройти медицинское обследование.
Дуглас Коста, Getty Images
21 мая 2021, 09:59
Крайний полузащитник Ювентуса Дуглас Коста, который провел нынешний сезон на правах аренды в Баварии, продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 30-летний футболист согласовал условия перехода с Гремио, к составу которого он присоединится на правах аренды.
Отмечается, что для завершения этого трансфера Дугласу Косте осталось пройти медицинское обследование.
Кроме этого, мексиканский Тигрес также был заинтересован в подписании бразильского вингера, однако для самого игрока приоритетом всегда было возвращение в Гремио, воспитанником которого он является.
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