Италия

Для завершения трансфера бразильцу осталось пройти медицинское обследование.

Крайний полузащитник Ювентуса Дуглас Коста, который провел нынешний сезон на правах аренды в Баварии, продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист согласовал условия перехода с Гремио, к составу которого он присоединится на правах аренды.

Отмечается, что для завершения этого трансфера Дугласу Косте осталось пройти медицинское обследование.

Кроме этого, мексиканский Тигрес также был заинтересован в подписании бразильского вингера, однако для самого игрока приоритетом всегда было возвращение в Гремио, воспитанником которого он является.

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