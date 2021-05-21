Италия

Украинский хавбек получил награду по итогам текущего месяца.

Атакующий полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим футболистом мая в итальянской Серии А-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

28-летний украинец в этом месяце провел за бергамасков четыре поединка в рамках чемпионата Италии, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Вручение награды состоится в воскресенье, 23 мая, перед поединком заключительного тура Серии А между Аталантой и Миланом.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел в футболке бергамасков 42 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 10 голов и отдать 12 ассистов.

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