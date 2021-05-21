Италия

Ивуарийский вингер покинет Сассуоло в конце текущего сезона.

Крайний полузащитник Жереми Бога официально объявил, что покинет Сассуоло в конце текущего сезона. Стоит отметить, что главный тренер "черно-зеленых" Роберто Де Дзерби должен возглавить Шахтер, поэтому ивуариец не против отправится в донецкий клуб вместе со своим наставником.

"Еще в январе мы вели переговоры с Сассуоло о продлении моего контракта, но так и не достигли соглашения. По этой причине мы решили, что лучше всего для обеих сторон расстаться летом. Спустя три года это подходящий момент".

"Я хочу сделать шаг вперед, и если есть возможность последовать за тренером, то почему бы и нет? Это не значит, что я буду следовать за ним повсюду. Мне нужно видеть, что он решит и что произойдет в конце сезона. Я ни перед чем не закрываю дверь", — приводит слова Бога Football Italia.

В текущем сезоне Серии А Жереми Бога провел 26 поединков, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийского вингера в 22 миллиона евро.