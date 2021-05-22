Италия

Наставник Ювентуса рассказал об обстановке внутри команды перед заключительной игрой сезона.

К заключительной игре сезона итальянской Серии А туринский Ювентус подходит в ситуации, когда далеко не от его возможной гостевой победы над Болоньей будет зависеть факт попадания в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. "Бьянконери" необходимы также осечки от вышестоящих неаполитанского Наполи и Милана, которые в этот день сыграют против Вероны и Аталанты соответственно.

Главный тренер "зебр" Андреа Пирло накануне ответственного противостояния рассказал о состоянии своей команды, которая в середине текущей недели праздновала успех в финале Кубка Италии, обыграв всю ту же бергамаскую Аталанту (2:1).

"Успешные результаты помогают поставить команду на ноги, добавляя игрокам адреналин. Болонья в текущем сезоне показывала достойный футбол, создавая много моментов, имея при этом много молодых исполнителей в своем распоряжении. Уверен, что матч получится ровно таким же сложным, как и в первом круге (2:0, в пользу Юве — ред.).

Нас ждет особенная игра против сложного соперника, но у нас нет другого выхода, кроме как побеждать.

После Милана (0:3 — ред.) мы были мертвы, но теперь вновь ожили. Ювентусу завтра будет необходимо добыть необходимый результат, а уже потом заглядывать в исходы других матчей. Сожалеть о чем-то уже поздно. На нас оказывается серьезное давление, но мы спокойны за свою игру, поэтому энтузиазм должен помочь нам сыграть на победу", — подытожил итальянский наставник.

Пирло также не упустил возможность обсудить с журналистами свое будущее: "Мы, наставники, делаем свою работу ради адреналина, который она приносит. Я хочу продолжать работать с Ювентусом, но считаю, что разговоры о моей отставке также вполне обоснованы — у нас проблемы с результатами.

Больше всего в текущем сезоне мне понравилось работать со своими игроками. Они учились чему-то у меня, а я черпал что-то у них. Результаты, к сожалению, не впечатляют, потому что мы не достигли поставленных целей. Я был победителем в бытности игрока, поэтому хочу продолжать этот путь и на посту главного тренера. Этот год был возможностью для меня поработать над собой.

Не думаю, что исключительно от завтрашней игры будет зависеть моя дальнейшая судьба в клубе, но посмотрим".

Наставник Ювентуса также рассказал о наиболее впечатливших его игроках в текущем сезоне: "Кулусевски был одним из моих наиболее частых выборов в этом году и именно он удивил меня больше всех. Мне хватило двух тренировок для того, чтобы понять, что это игрок высокого класса.

Криштиану Роналду тоже всегда работает на победу. Он очень сосредоточен в процессе.

С уходом Джанлуиджи Буффона Ювентус потеряет своего рода живой монумент местного футбола не только на поля, но и за его пределами. Мне очень грустно по этому поводу, так как вместе с Джиджи мы прошли очень долгий путь. Я до сих пор им восхищаюсь.

Леонардо Бонуччи также меня впечатлил. В среду против Аталанты он был далеко не в лучших кондициях, но все равно показал высокий уровень мастерства после травмы".

Матч Болонья — Ювентус состоится 23 мая, начало в 21:45 по киевскому времени.