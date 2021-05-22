Завершились игры чемпионата Италии.
Игроки Сампдории, Getty Images
22 мая 2021, 23:50
В рамках 38 тура итальянской Серии А завершились три матча.
Кальяри дома уступил Дженоа со счетом 0:1.
На 15 минуте игры Эльдор Шомуродов вывел вперед генуэзцев. Этот мяч был первым и последнем в игре.
Кальяри - Дженоа 0:1
Гол: Шомуродов, 15
Кальяри: Краньо, Клаван, Карбони, Ругани, Ликояннис (Соттиль, 80), Марин, Нандес (Дзаппа, 46), Наингголан (Данкан, 10), Дейола (Перейро, 69), Жоао Педро, Черри (Симеоне, 69).
Дженоа: Палеари, Гольданига, Масьелло (Бехрами, 46), Сапата, Дзаппакоста, Ровелла, Стротман, Мелегони, Пьяца (Kallon, 46), Пандев (Зайц, 57), Шомуродов (Радованович, 86).
Предупреждения: Бехрами, Мелегони, Карбони.
Удаление
: Бехрами.
Сампдория не оставила шансов Парме (3:0).
За команду Клаудио Раньери забитыми мячами отличились Квальярелла, Колли и Габбьядини.
Сампдория - Парма 3:0
Голы: Квальярелла, 20, Колли, 44, Габбьядини, 64
Сампдория: Летица, Колли, Феррари (Реджини, 80), Йосида, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 73), Янкто, Кандрева (Аскильдсен, 80), Куальярелла (Торрегросса, 80), Габбьядини (Верре, 73), Лерис.
Парма: Сепе, Лорини (Балог, 73), Бюси, Диркс, Валенти (Загаритис, 46), Косновски, Бругман (Зом, 61), Жервиньо (Пелле, 60), Эрнани, Бани, Корнелиус.
Предупреждения
: Лерис, Бани.
Кротоне и Фиорентина не выявили победителя (0:0).
Команды выдали достаточно интересную игру, однако несмотря на количество голевых моментов так и не сумели отличиться.
Кротоне — Фиорентина 0:0
Кротоне: Креспи, Куомо, Джиджи, Марроне, Педру Перейра, Молина, Бенали, Унас, Чигарини (Дзанеллато, 76), Жуниор Мессиас, Нванкво.
Фиорентина: Терраччано, Венути (Кальехон, 64), Мартинес, Касерес (Игор Жулио, 84), Бираги, Пульгар (Валеро, 46), Бонавентура, Рибери (Кокорин, 76), Кастровилли (Эссерик, 46), Оливера, Влахович.
Предупреждения: Пульгар, Кастровилли, Джиджи, Дзанеллато.