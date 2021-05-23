Италия

Эудженио Корини не выполнил поставленную перед ним задачу.

Лечче на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Эудженио Корини.

Такое решение было принято после того, как команда не смогла пробиться в финал плей-офф за выход в Серию А.

В полуфинале плей-офф Лечче по итогам двухматчевого противостояния уступил Венеции со счетом 1:2.

За третью путевку в высший дивизион Италии поборются Венеция и Читтаделла. Без плей-офф в Серию А прошли Эмполи и Салернитана.

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