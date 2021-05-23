Лечче на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Эудженио Корини.

Такое решение было принято после того, как команда не смогла пробиться в финал плей-офф за выход в Серию А.

В полуфинале плей-офф Лечче по итогам двухматчевого противостояния уступил Венеции со счетом 1:2.

За третью путевку в высший дивизион Италии поборются Венеция и Читтаделла. Без плей-офф в Серию А прошли Эмполи и Салернитана.

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