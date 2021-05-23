Италия

Итальянский защитник может сменить Серию А на турецкую Суперлигу.

Защитник Ромы Давиде Сантон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах опытного 30-летнего итальянца заинтересован Истанбул Башакшехир, который уже предложил футболисту трехлетний контракт. Игрок взял время на размышление.

Действующий контракт Сантона с римскими "волками" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Сантон провел всего лишь десять поединков, в которых отдал один ассист.

По итогам сезона Истанбул занял 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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