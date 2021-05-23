Италия

Ни один англичанин из топ-5 чемпионатов Европы не забивал гол в нынешней кампании, будучи старше Эшли Янга.

В поединке заключительного тура итальянской Серии А Интер, ставший чемпионом, принимает на своем поле Удинезе.

По итогам первого тайма подопечные Антонио Конте имели преимущество в счете в два мяча, автором первого из которых на 8-й минуте встречи стал возрастной защитник Эшли Янг.

Для английского латераля этот гол стал первым в текущем сезоне за Интер. Помимо этого, Янг стал самым возрастным англичанином из топ-5 европейских чемпионатов, которому удалось отметиться взятием ворот в кампании-2020/21.

На момент забитого мяча в ворота Удинезе Эшли Янгу исполнилось 35 лет и 318 дней.

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