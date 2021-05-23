Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке заключительного тура итальянской Серии А миланский Интер, ставший чемпионом сезона-2020/21, одержал разгромную победу над Удинезе (5:1).

Подопечные Антонио Конте отправили в ворота соперника пять мячей, тем самым закрепив и без того успешный результат нынешней кампании в чемпионате Италии.

Обзор матча:

Интер — Удинезе 5:1

Голы: Янг, 8, Эриксен, 44, Лаутаро, 55, Перишич, 64, Лукаку, 71 — Перейра, 75

Интер: Ханданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).

Удинезе: Муссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).

Предупреждение: Лаутаро.