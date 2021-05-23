Команда Антонио Конте не пощадила соперника.
Игорки Интера, Getty Images
23 мая 2021, 17:55
В рамках 38-го тура итальянской Серии А Интер разгромно обыграл Удинезе со счетом 5:1.
За команду из Милана отличались Янг, Эриксен, Лаутаро, Перишич и Лукаку. У гостей забил Перейра.
Интер — Удинезе 5:1
Голы: Янг, 8, Эриксен, 44, Лаутаро, 55, Перишич, 64, Лукаку, 71 — Перейра, 75
Интер: Ханданович (Паделли, 46), Хакими (Перишич, 57), Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Сенси (Эриксен, 39), Гальярдини, Весино, Бастони, Мартинес (Лукаку, 57), Пинамонти (Санчес, 65).
Удинезе: Муссо (Гаспарини, 88), Молина, Ларсен, Бонифаци, Зегелар (Форестьери, 59), Перейра, Уолас (Палумбо, 88), Самир, де Пауль (Макенго, 69), Родриго Бекао, Окака Чука (Льоренте, 59).
Предупреждение: Лаутаро.