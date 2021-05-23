Италия

Украинский полузащитник выйдет в основе.

В одном из решающих поединков с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов встретятся Милан и Аталанта. Джан Пьеро Гасперини с первых минут выпустил Руслана Малиновского.

Аталанта: Голлини — Мехле, Джимсити, Толой, Ромеро, Госенс — Де Роон, Фройлер — Малиновский, Пессина — Сапата

Милан: Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес — Беннасер, Кессье, Салемакерс — Диас, Леау, Чалханоглу

Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. Следите за событиями поединка на Football.ua.