Италия

Следующий сезон неаполитанцы проведут в Лиге Европы.

В заключительном поединке итальянской Серии А, в котором Наполи принимал на своем поле Верону, решалась судьба мест в еврокубках.

Поскольку Ювентус одержал разгромную победу над Болоньей в параллельном матче, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов, подопечных Дженнаро Гаттузо устраивал только победный результат.

Однако выполнить эту задачу игрокам Наполи оказалось не под силу. Во втором тайме Фараони ответил на гол Рахмани и принес Вероне ничью.

Наполи, в свою очередь, опустился на пятую строчку и остался довольствоваться Лигой Европы, уступив место в Лиге чемпионов туринскому Ювентусу.

Наполи — Верона 1:1

Голы: Рахмани, 60 — Фараони, 69

Наполи: Мерет, Манолас, Рахмани, Ди Лоренцо, Хюсай (Мариу Руй, 72), Фабиан Руис, Бакайоко (Петанья, 81), Лосано (Политано, 68), Зелиньски (Мертенс, 72), Инсинье, Осимхен.

Верона: Пандур (Берарди, 63), Давидович (Удоги, 41), Димарко, Гюнтер, Фараони (Рюэгг, 76), Бесса, Илич, Дзакканьи, Лазович, Чеккерини (Ловато, 76), Калинич (Лазанья, 63).