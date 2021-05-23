Бергамаски уступили сопернику свою позицию.
Аталанта - Милан, getty images
23 мая 2021, 23:52
Аталанта в рамках поединка заключительного тура чемпионата Италии принимала на своем поле Милан и проиграла со счетом 0:2.
Оба гола забил Кессье — по одному в конце каждого из таймов. Благодаря этому подопечные Пьоли вышли на вторую позицию, потеснив Аталанту.
Аталанта — Милан 0:2
Голы: Кессье, 43, 90
Аталанта: Голлини — Джимсити, Мехле (Пашалич, 79), Толои (Паломино, 87), Ромеро, Госенс — Малиновский, де Рон, Пессина (Муриэль, 46), Фройлер (Миранчук, 87) — Сапата.
Милан: Доннарумма — Тео, Калабрия, Томори, Кьяер — Салемакерс (Диогу Далот, 79), Кессье, Чалханоглу, Беннасер (Крунич, 61), Браим Диас (Мейте, 62) — Леау (Манджукич, 79).
Предупреждения: Фройлер, Де Рон, Толой — Манджукич, Далот
Удаление: Де Рон, 90+1