Италия

Бергамаски уступили сопернику свою позицию.

Аталанта в рамках поединка заключительного тура чемпионата Италии принимала на своем поле Милан и проиграла со счетом 0:2.

Оба гола забил Кессье — по одному в конце каждого из таймов. Благодаря этому подопечные Пьоли вышли на вторую позицию, потеснив Аталанту.

Аталанта — Милан 0:2

Голы: Кессье, 43, 90

Аталанта: Голлини — Джимсити, Мехле (Пашалич, 79), Толои (Паломино, 87), Ромеро, Госенс — Малиновский, де Рон, Пессина (Муриэль, 46), Фройлер (Миранчук, 87) — Сапата.

Милан: Доннарумма — Тео, Калабрия, Томори, Кьяер — Салемакерс (Диогу Далот, 79), Кессье, Чалханоглу, Беннасер (Крунич, 61), Браим Диас (Мейте, 62) — Леау (Манджукич, 79).

Предупреждения: Фройлер, Де Рон, Толой — Манджукич, Далот

Удаление: Де Рон, 90+1