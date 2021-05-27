Италия

Туринский клуб пошел на решительный шаг на фоне неудачного сезона.

Туринский Ювентус провел невзрачную кампанию образца сезона-2020/21, результатом чего стала утрата лидирующих позиций даже на внутренней арене, где главным достижением "зебр" оказалось завоевание Кубка Италии.

На фоне подобных выступлений команды, решение о прекращении отношений с действующим наставником команды, Андреа Пирло, стало бы ожидаемым шагом со стороны руководства "бьянконери".

Тем более, что, согласно информации от итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, под возможный уход молодого итальянского специалиста подготовлено триумфальное возвращение Массимилиано Аллегри — 53-летнего наставника, который после ухода из Ювентуса летом 2019-го года так и не получал нового места работы.

К тому же, согласно последним данным, позиция главного тренера мадридского Реала была досрочно освобождена Зинедином Зиданом, а Аллегри долгое время назывался одним из возможных кандидатов на его замену во главе "королевского" клуба.

Источник сообщает, что большинство вопросов относительно контракта с Аллегри руководство Ювентуса уже успело уладить, а основная часть дебатов сейчас находится в плоскости продолжительности соглашения — три или четыре года.

Стоит напомнить, что под руководством Массимилиано Ювентус добивался пяти кряду чемпионских титулов (2014 — 2019), четырежды завоевывал Кубок Италии (2015 — 2018), а также два Суперкубка Италии (2016, 2019).

UPD. Согласно данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, устная договоренность между Аллегри и туринским клубом уже была достигнута, а о подписании контракта будет объявлено в ближайшие часы.