Италия

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду все ближе к уходу из нынешнего клуба.

Криштиану Роналду перешел в Ювентус в 2018 году, а после провала в Серии А в прошлом сезоне ходит все больше слухов, что португалец намерен сменить клубную прописку.

Издание Il Messaggero сообщает, что Криштиану уже сказал своим товарищам по команде о желании покинуть Италию в это межсезонье.

Других подробностей пока нет. Вероятно, будущее форварда решится после Евро-2020.

В текущем сезоне Роналду провел за Ювентус 44 матча во всех турнирах, отметившись 36 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус и Манчестер Юнайтед готовят грандиозный обмен, в который как раз будет включен Роналду.