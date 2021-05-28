Италия

Подводим итоги игрового года для римского клуба.

Лацио накануне официально объявил, что после пяти лет работы его покинул Симоне Индзаги. Пяти лет работы тренером, а вообще – двадцати двух лет в клубе. И судя по всему новый пункт назначения – Интер. Но об этом мы поговорим отдельно, а сегодня подведем итоги сезона-2020/2021 для "бьянкочелести".

Штефан Раду – рекордсмен по количеству матчей в истории Лацио, Чиро Иммобиле – лучший бомбардир. И все это случилось именно в этом сезоне. А значит он уже вошел в историю "орлов", ибо эти показатели не будут побиты еще долго.

Также в этом сезоне Лацио впервые за долгие 13 лет сыграл в групповом турнире Лиги чемпионов, а впервые за 21 год – в плей-офф турнира. Все это нельзя забыть и перечеркнуть. Да, группа попалась не самая тяжелая, и вышли из нее со второго места и с валидолом, но ведь мы уже сказали, как долго "небесно-голубой" Рим не видел и этого. Тем более, группа была пройдена без поражений, а дальше, уж извините, Бавария.

Однако выступление в Серии А для команды Симоне Индзаги нельзя назвать удачным. Как и в розыгрыше 2018/2019, главное украшение – победа 3:0 в римском дерби. Так же – 6-ое место после 4-го, когда до поры-до времени шансы были даже на Скудетто. В Кубке – вылет в ¼ от Аталанты.

Проблемы Лацио с течением лет не обновляются. К примеру, энное количество игроков основы и блажайшего резерва становится на год старше. Трансферы отнюдь не завораживают – Лотито наконец-то раскошелился на форварда, но им оказался Мурики, забивший всего 2 гола во всех турнирах (и что интересно – оба Аталанте в Бергамо, в двух матчах подряд), игра Фареса и Эскаланте тоже не впечатлила от слова совсем (а должна была?), а единственным заигравшим новичком стал 38-летний вратарь Пепе Рейна.

Президент Лацио не меняется и уже не поменяется никогда – при нем приличные трансферы если и бывают, то раз в пятилетку и откровенно мимо, что подтверждает пример Мурики. Уверены, что за косовара ответил и спортивный директор клуба Игли Таре, сделавший албанцев Лацио уже своеобразным мемом. Поэтому Индзаги все эти годы вынужден был сосуществовать с подобной невеселой реальностью. Теперь, конечно, его ждут условия поприятнее, пусть даже и Интер сейчас испытывает финансовые трудности.

Главная неожиданность сезона – позиция вратаря. Томас Стракоша если и получал шанс вернуться в основу, то в итоге всё равно пропускал всё и даже больше. И того, что Рейна его потеснит едва ли не с концами, вряд ли мог ждать даже сам испанец-ветеран. Но и он уже слишком далеко от своих лучших мерсисайдских лет (кстати, в Лацио бывших "скаузеров" хоть отбавляй – Рейна, Лейва, Альберто), поэтому голкиперскую нишу надо закрывать.

Защита, как и обычно, испытывала серьезные проблемы. Если два футболиста из тройки Индзаги (а именно ветераны Ачерби и Раду) играли плюс-минус регулярно, то позицию третьего занимал то травматичный Луис Фелипе, то Патрик, чей уровень не подвергается цензурным высказываниям, то Марушич.

Черногорца, кстати, можно смело назвать неким символом кадрового голода клуба из столицы Италии – он, номинальный правый латераль, закрывал в этом сезоне то позицию латераля левого, то играл в центре обороны. И это не универсализм – это именно что пустота резервов. И еще, хотя это тема отдельного разговора, патологическое недоверие Индзаги к выпускникам Примаверы (что удивительно, ибо он в Примавере долго работал). Посмотрим, как последнее изменится после смены Симоне другим специалистом, будь им Синиша Михайлович, Вальтер Мадзари или кто-либо еще.

Звание лучшего ассистента у испанца Луиса Альберто неожиданно перехватил серб Сергей Милинкович-Савич. На его счету 9 результативных передач, тогда как экс-хавбек Ливерпуля принялся в первую очередь забивать, отдав лишь два (!!!), сумасшедшие по своему ничтожному для диспетчера 2 голевых пас. Да, в этом году "десятка" Лацио брал голами – их набралось аж 9, но ведь то, чем он всегда славился…

Контратакующая игра Лацио стала все сильнее и сильнее стала завязываться на двух моторах – правый латераль Ладзари и оттянутый форвард Корреа. Первое дерби – самый яркий пример того, что бывает, когда у Мануэля идет, победные 3:0 с Миланом – то же касательно Хоакина. Второе дерби – показатель того, какая катастрофа может случиться, когда нет аргентинца. Надеемся, что мы вас не запутали. Лишь добавим, что латерали при игре в три защитника, это вообще основа основ, и когда слева у тебя есть вариации по типу Фареса, правши Марушича и капитана-ветерана и тоже правоногого Лулича, да еще и после травмы, тот тут нечего комментировать.

Чиро Имобилле существенно понизил свои показателя, но тут удивляться нечему. Каждый сезон по 36 не забивают и рекорды свои не обновляют. На этот раз – 20. Тоже немало. А второй форвард, Фелипе Кайседо, снова когда надо прекрасно выступал в роли джокера. За несколько лет он успел превратиться с одного из самых ненавистных для фанатов игроков в кумира и даже своеобразного символа – без него эту команду представить уже нельзя… было. Ибо сейчас в тумане абсолютно все.

К слову, произойдет ли этакая трансформация в отношении к Мурики? Очень сомневаемся. Человек повысил уровень чемпионата на порядок, но при этом остался на том же уровне сам. На уровне Суперлиги. Не той, где Ювентус, Реал и Барселона, а той, где Фенербахче.

Что будет с Лацио дальше – вопрос открытый. Многое зависит от того, кто будет главным тренером. Индзаги, при всех к нему многочисленных вопросах, построил смотрибельную и интересную (пусть и довольно банально и однотипно играющую) команду с очень ограниченными ресурсами, но далеко не каждый тренер с ними способен работать. Кто-то, как Бьелса, вообще машет Лотито рукой через три дня. И, как говорят по-украински, має рацію.